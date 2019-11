Albtraum Fliegen

Die Ermittler entschlossen sich zu einem drastischen Schritt: Sie versenkten ein komplettes Flugzeug in einem Wassertank. So konnten sie in wenigen Wochen die Belastungen eines ganzen Jahres simulieren. Ein zweiter Wassertank entlud sich regelmäßig in die Druckkabine, um Start und Landung nachzustellen. Dabei dehnte sich die Aluminiumhaut des Flugzeugs jedes Mal um ein paar Zentimeter. Nach fünf Monaten endlich ein Ergebnis: Ein Riss in der Aluminiumhaut, der sich zwischen den Fenstern der Kabine gebildet hatte. Offenbar hatte man die Fenster zu groß und zu eckig entworfen. Den Ermittlungen zufolge muss es so passiert sein: Im dauerhaften Einsatz haben sich Haarrisse an den Dachfenstern gebildet, die immer größer wurden. Durch den Riss in der Kabine löste sich auch das Flugzeug auf und zerbrach in mehrere Teile. Die Früchte der Untersuchungen wurden von Boeing geerntet, die Flugzeuge mit kleineren, runden Fenstern auf den Markt brachten. Auch der Rumpf der Flugzeuge wurde so verstärkt, dass er auch ohne Außenhülle weiterfliegen konnte. Die Vernietung sollte Risse in Zukunft an der Ausbreitung hindern.