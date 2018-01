Alte und neue Wüstenstädte

1931 begann der Bau des Hoover-Staudamms, eine Bogengewichtsmauer mit einer Höhe von 221 Metern und einer unteren Dicke von 201 Metern. Diese gigantische Ingenieursleistung ist ein Symbol für Amerikas Traum die Wüstenhölle zu bezwingen, und der Grundstein für das Wachstum von Las Vegas, das nur 50 Kilometer entfernt liegt. Heute verbraucht die Metropole mit fast 1000 Liter Wasser pro Kopf täglich fünf Mal so viel wie eine europäische Großstadt. Doch der Wasserspiegel im größten Stausee der USA sinkt. Schon in zehn Jahren könnte er so aussehen wie das Mündungsdelta des Colorado. Der einst mächtige Strom versandet in Mexiko, bevor er den Golf von Kalifornien erreicht. Ohne neue Wasserquellen hat das in nur einem Jahrhundert geschaffene Eldorado in der Wüste keine Zukunft.