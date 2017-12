Aquakultur der Zukunft

Der Eintrag von Krankheitserregern ist ausgeschlossen und Medikamente sind deshalb überflüssig. Das Wasser wird gereinigt, und selbst der Abschaum der Zuchtbecken kann noch verwendet werden, zum Beispiel als Dünger in der Landwirtschaft oder las Biomasse zur Energieerzeugung. Doch wird das System auch in 50-facher Vergrößerung funktionieren? In der neuen, 15 Millionen Euro teuren Anlage sollen jährlich 500 Tonnen hochpreisige Speisefische gezüchtet werden, damit sich das Unternehmen wirtschaftlich trägt. Ein enormer Aufwand, um den steigenden Bedarf an Fisch trotz schwindender Ressourcen in den Meeren zu decken. Interview mit Professor Uwe Waller