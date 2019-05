Arche Noah 2017

Antje Boetius ist Tiefseeforscherin und Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen. Die Wissenschaftlerin hat an zahlreichen Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen teilgenommen. Sie beschäftigt sich vor allem mit Fragen der Auswirkungen des Klimawandels auf die Biogeochemie und Biodiversität des Arktischen Ozeans.

Sie war beteiligt am Census of marine life, der ersten Volkszählung in den Meeren. Es ist eines der größten Projekte in der Geschichte der Wissenschaft: Nach einem Jahrzehnt akribischer Forschung ist die Volkszählung in den Ozeanen vorerst abgeschlossen. Der Katalog enthält eine Viertelmillion Arten - vollständig ist er damit längst nicht.

Gespräch mit Professor Antje Boetius