Bakterien außer Kontrolle?

Strom aus sauberer Energie, verteilt über Hochleistungstrassen und abgasfreie Mobilität mit Elektroautos sind Techniken, die ohne eins allerdings nicht funktionieren: Kupferkabel. Und genau hier liegt ein Problem, das sich vielleicht nur mit der Hilfe von Bakterien lösen lässt. In Europa sind Minen mit hohem Kupfergehalt weitgehend erschöpft. Deshalb werden Wege gesucht, auch kleinere Mengen Kupfer zu gewinnen. Und hier kommen die Bakterien ins Spiel: Spezielle Bakterien könnten bei der Rohstoffgewinnung bald eine große Rolle spielen. Dazu wollen Forscher lernen, Bakterien nach dem Vorbild der Natur zu nutzen. Das Wasser des Rio Tinto in Spanien ist extrem sauer und schwefelhaltig. Sein Eisen- und Kupfergehalt ist so groß, dass sich die Metalle daraus gewinnen lassen. Die Ursache sind Bakterien, die die Erze aus dem Gestein lösen. Minen in Südamerika und Südafrika haben nach diesem Vorbild ein Verfahren zur Metallgewinnung entwickelt, das so genannte Bioleaching. Dabei wandeln Bakterien unlösliche Erzmineralien in wasserlösliche Salze um. Allerdings ist das Verfahren auf zwei Bedingungen angewiesen: Das Ursprungsgestein muss Schwefel enthalten, und die Umgebung muss extrem säurehaltig sein. Voraussetzungen, die das Verfahren für die meisten europäischen Minen ungeeignet macht. Hier enthält das kupferhaltige Gestein nicht genügend Schwefel.