Bibel auf dem Prüfstand

War Josua vielleicht zu einer Zeit in Jericho, als starke Erdbeben die Stadt erschütterten? Bei Ausgrabungen stießen die Forscher auf Risse in den Erdschichten, ein Beweis für starke Beben. Aber die neusten Datierungen der Erdbeben und der Zeitraum der Zerstörung der Stadt stimmen nicht überein. Während Josuas Lebzeiten gab es keine starken Beben und keine Zerstörungen der Stadtmauern in Jericho. Ist der Bericht in der Bibel doch keine beweisbare reale Geschichte?