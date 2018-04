Eine solche Eisvorhersage ist schwierig, weil das Eis in der Arktis sich ständig verändert. Die Forscher wollen wissen, in welche Richtung sich die Schollen bewegen und wie brüchig sie sind. Aus den Daten errechnen sie eine nützliche Navigationshilfe, die angibt, welcher Weg durch das Eis für die nächsten sechs Tage am besten schiffbar ist.



Gewappnet mit einem solchen „Navi“ bricht im März 2014 das Forschungsschiff Lance in die Arktis auf. Es ist der erste Praxistest für das System. Wie dick das Eis sein darf, hängt von der Konstruktion des Schiffes ab. Deshalb bezieht das Navi die Baudaten des jeweiligen Schiffstyps in die Berechnung mit ein. Die optimale Route wird so für jedes Schiff individuell bestimmt. Das Forschungsschiff meistert den berechneten Weg durchs Eis, das Navi hat den Test bestanden. Wenn sich die Schifffahrt in der Arktis schon nicht einschränken lässt, kann sie so zumindest ein bisschen sicherer werden.





Bildquelle: ap