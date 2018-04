Wissen | Leschs Kosmos - Begrenzte Wirkungszeit (13/14)

Heute wird die Substanz weltweit als Malaria-Mittel angewendet. Doch die Wirksamkeit der Medikamente aus Beifuß lässt nach Jahrzehnten des Einsatzes nach. In einigen Ländern Südostasiens schlägt die Substanz schon nicht mehr an. Der Erreger hat sich mit der Zeit so verändert, dass er den Attacken des Mittels widersteht.