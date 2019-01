Harald Lesch

- 28. Juli 1960 geboren in Gießen

- 1978 Abitur an der Theo-Koch-Schule in Grünberg (Hessen)

- 1978 bis 1987 Studium der Physik an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Abschluss: Promotion

- 1988 - 1991 Forschungsassistent an der Landessternwarte Heidelberg-Königsstuhl

- 1992 Gastprofessor an der University of Toronto

- 1994 Habilitation an der Universität Bonn

- Seit 1995 Professor für theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität

- Seit 2002 Lehrbeauftragter Professor für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie (SJ) in München

- 1998 - 2007 Moderator der Fernsehsendungen "Alpha Centauri" und "Die Physik Albert Einsteins" des Senders BR-alpha

- Weitere Sendungen: "Lesch & Co", "Denker des Abendlandes", "Alpha bis Omega", "Die 4 Elemente"

- 2007 Moderator der wöchentlichen Sendung "Sci_Xpert" auf dem Bezahlfernseh- Spartenkanal SciFi

- Seit September 2008 Moderator des ZDF-Wissenschaftsmagazins "Abenteuer Forschung", ab 2014 umbenannt in "Leschs Kosmos"