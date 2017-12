Botschaften an die Außenwelt

Am Vortag hatte der Wissenschaftler den Probanden ausgiebig am Skisimulator trainieren lassen. Dabei hatte dieser gelernt, wie das Videospiel funktioniert. Im Traum hat sich das Training offensichtlich fortgesetzt. Die Theorie des Forschers: Das Gehirn hat das am Vortag Erlernte als wichtig bewertet und die Erinnerung daran im Gedächtnis gefestigt. Tests mit weiteren Probanden in derselben Situation bestätigen die Vermutung. Wer vom Skifahren träumte, schnitt beim nächsten Training besser ab.