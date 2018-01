Buchtipps zum Thema

Jim Rogers



Rohstoffe - Der attraktivste Markt der Welt. Wie jeder von Öl, Kaffee und Co. profitieren kann



FinanzBuch Verlag, März 2005





Nur der Rohstoffmarkt wird in Zukunft die großen Gewinne abwerfen. Und Jim Rogers weiß auch warum: Er hat zweimal die Welt umrundet und sowohl die Ölförderländer besucht als auch die Länder, in denen die Nachfrage am größten ist.