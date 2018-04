Buchtipps zur Sendung

Jürgen Petermann



Sichere Energie im 21. Jahrhundert



Hoffmann und Campe Verlag

2008, 413 Seiten

ISBN-13: 978-3455500813





Das Öl wird knapp, das Klima ist bedroht, der Hunger nach Energie wächst. Wie ist unsere Energieversorgung in Zukunft gesichert? Welche Bedeutung wird Atomkraft oder erneuerbaren Energien zukommen? Wer die Technik dahinter verstehen oder sich eine Meinung zu energiepolitischen Debatten bilden möchte, findet in "Sichere Energie im 21. Jahrhundert" Antworten. Der ehemalige Spiegel-Redakteur Jürgen Petermann stellt in diesem Buch kontroverse, allgemeinverständliche Expertenaufsätze, Fachartikel und Interviews zusammen, die zusammen mit ansprechenden Infografiken das komplexe Thema der Energieversorgung umfassend beleuchten.