Buchtipps zur Sendung

Thomas Metzinger



Der Ego-TunnelEine neue Philosophie des Selbst: Von der Hirnforschung zur Bewusstseinserweiterung



Berlin Verlag

September 2009, 352 Seiten

ISBN-13: 978-3827006301





Wollten Sie schon immer wissen, wie Ihr Gehirn funktioniert, oder ob es überhaupt so etwas wie eine Seele und einen freien Willen gibt? Der "Ego-Tunnel" eröffnet einen ebenso faszinierenden wie fundierten Zugang zur geheimnisvollen Welt des menschlichen Geistes. Der Philosoph und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger, hält uns ein neues "Ich" vor Augen. Die Erkenntnisse der Hirn- und Bewusstseinsforschung zeigen, dass unser "Selbst" ein Konstrukt unseres Gehirns ist. Das bewusst erlebte "Ich" wird lediglich von unserem Gehirn erzeugt, und was wir wahrnehmen, ist nichts als "ein virtuelles Selbst in einer virtuellen Realität". Klingt kompliziert, ist jedoch in dem anspruchsvollen Buch verständlich dargelegt.