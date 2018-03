Buchtipps zur Sendung

Lieselotte Ahnert



Wieviel Mutter braucht ein Kind? Bindung - Bildung - Betreuung: öffentlich und privat



Spektrum Akademischer Verlag

März 2010, 325 Seiten

ISBN: 978-3-8274-2014-5





Professor Dr. Lieselotte Ahnert arbeitet seit Jahren maßgeblich am Thema Entwicklungspsychologie bei Kindern. Sie ist Expertin in Sachen Bindungsforschung und beschäftigt sich schon lange mit der Erforschung des Einflusses der Tagesbetreuung auf die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes. In diesem Sachbuch, das für alle an Kinderbetreuung Interessierten und Beteiligten gleichermaßen zu empfehlen ist, geht sie der Frage nach, was die wahren Bedürfnisse eines Kindes sind. Der Autorin gelingt es komplexe Zusammenhänge zwischen der frühen Entwicklung von Kindern und der Rolle ihres sozialen Umfelds fundiert und verständlich darzustellen. Eine ausführliche Literaturliste im Anhang rundet das Werk ab.