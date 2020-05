Corona - Wege aus der Krise

Zwei chinesische Wissenschaftler verbreiten die Theorie eines Laborunfalls: Sars-CoV-2 stamme nicht – wie allgemein angenommen – von einem Tiermarkt, denn nur ein Teil der ersten Patienten habe eine Verbindung dorthin gehabt. Und das Virus mit der größten genetischen Übereinstimmung zu Sars-CoV-2 habe man bislang nur in Fledermäusen gefunden – viele Hundert Kilometer von Wuhan entfernt.

Tatsächlich forscht man am Wuhan Institute of Virology an sehr gefährlichen Keimen, insbesondere an Coronaviren. Die Forscher haben Viren nicht nur studiert. Sie haben auch neue – für den Menschen gefährliche – Pathogene erschaffen. Dafür nutzten sie Coronaviren aus Fledermäusen, deren Oberflächenproteine nicht an menschliche Zellen binden können. Im Labor konnten sie Teile des Erbguts mit denen anderer Viren tauschen. Dadurch übertrugen sie die Fähigkeit, in menschliche Zellen einzudringen. Es entstanden Viren, die erst durch die Wissenschaftler gefährlich wurden. Wegen dieser Forschung, so glauben manche, sei Sars-CoV-2 ein Supererreger – erschaffen in einem Labor in Wuhan. Doch diese Art der Forschung, die die Viren im Labor künstlich gefährlicher macht, gibt es überall auf der Welt. Grundlagenforschung, mit deren Hilfe man die Gefährlichkeit natürlicher Mutationen besser begreifen möchte.