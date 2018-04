Das Gedächtnis der Gene

Gene Text 4 Quelle: ZDF



Nicht nur das Erbgut selbst, auch die Erfahrungen werden über Generationen weitergegeben. Die Lebensumstände der Großeltern haben Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Enkel. Die noch junge Disziplin der Epigenetik bekam in Överkalix einen entscheidenden Impuls. In den Archiven fanden die Forscher Daten über Erkrankungen und Todesfälle in jeder Familie über Generationen hinweg. Und sie entdeckten einen bis dahin nicht für möglich gehaltenen Zusammenhang. War zu Zeiten der Großeltern Nahrung im Überfluss vorhanden, stieg bei den Enkeln die Diabetesrate und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nahmen zu. Die Gene haben also offenbar eine Art biologisches Gedächtnis. Äußere Einflüsse können die Programmierung der DNA verändern.