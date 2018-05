Das Geheimnis der Terra Preta

Heute könnte die schwarze Erde der Ureinwohner eine Renaissance erleben. Die Vereinten Nationen prüfen derzeit den Einsatz von Biokohle als Maßnahme zur CO2-Reduktion. Im Rahmen des Emissionshandels könnten die Farmer auch finanziell von der neuen Methode profitieren. Hinzu kämen steigende Erträge, während gleichzeitig weniger in Dünger investiert werden müsste. Und schließlich ließen sich zwölf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen einsparen, würden die Bauern in den Tropen auf die Biochar-Methode umstellen, statt weiter brandzuroden. Weniger Regenwald gingen verloren, und Milliarden Tonnen an Kohlendioxid würden in den Böden gespeichert und so aus der Atmosphäre verschwinden. Das alte Wissen bekäme ganz neue Bedeutung.