Das neue Gesicht der Wissenschaft im ZDF

Harald Lesch wurde am 28. Juli 1960 in Gießen geboren. Nach dem Abitur 1978 an der Theo-Koch-Schule in Grünberg (Hessen) studierte er Physik an der Justus-Liebig-Universität Gießen und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Dort wurde er 1987 promoviert. Bis 1991 war Harald Lesch Forschungsassistent an der Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl. Von 1991 bis 1995 arbeitete er am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie, 1992 hatte er außerdem eine Gastprofessur in Toronto. 1994 wurde er an der Universität Bonn habilitiert.