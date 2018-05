Das Restrisiko von BSE

Die EU-weiten Maßnahmen zeigten Erfolg. Die BSE-Fälle gingen rapide zurück. Gab es im Jahr 2001 noch 125 BSE-Fälle in Deutschland, so waren es 2009 nur noch zwei Tiere. Und diese waren alte Tiere, die sich noch vor dem Verbot angesteckt hatten. Das Fazit der Wissenschaftler: Neuinfektionen durch kontaminiertes Fleisch sind inzwischen auszuschließen. Doch über Jahrzehnte gelangte Fleisch BSE-positiver Rinder, wenn auch nur in geringen Mengen, auf den Tisch. Ob Infektionen noch unentdeckt sind und welches Risiko davon ausgehen könnte, ist ungewiss.