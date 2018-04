Dem Urknall auf der Spur

Neutrinos treffen auf Erde Art. 3 Quelle: ZDF



Doch diese "Geisterteilchen" lassen sich nicht so einfach einfangen. Treffen Neutrinos auf die Erde, so durchdringen sie zum größten Teil den Erdball, ohne Spuren zu hinterlassen. Um die Neutrinos dennoch beobachten zu können, begeben sich die Forscher in die Antarktis. Das Neutrino-Teleskop ist direkt am geografischen Südpol tief im Eis vergraben, geschützt vor störenden Einflüssen.