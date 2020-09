Wissen | Leschs Kosmos - Ballaststoffe regeln den Konsum (12/13)

Wer dagegen fünf ganze Äpfel isst, nimmt Ballaststoffe mit auf. Nach zwei Äpfeln stellt sich aber meist bereits ein Sättigungsgefühl ein, also schon nach etwa 13 Gramm Fruktose. Beim Entsaften bleiben die Ballaststoffe in der Presse und wandern in den Müll. Fünf Äpfel „trinken“ – kein Problem.