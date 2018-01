Die geheime Macht der Farben

Unsere Welt ist bunt. Doch das war nicht immer so. Vor drei Milliarden Jahren war das Meer grau, der Himmel trüb, eine Welt in Schwarzweiß. Ein Blick in die Evolution zeigt, erst die Entwicklung des Lebens machte unsere Erde zum blauen Planeten. Und als das Leben seinen Siegeszug begann, war es der Startschuss für die Entwicklung unserer bunten Welt. Und diese farbige Welt, in der wir leben, hat nicht nur visuelle Reize – unterschiedliche Farben, können auch unterschiedliche Gefühle provozieren. Wissenschaftler sind diesem Phänomen auf der Spur.