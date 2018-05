Die neuen Eroberer der Städte

Einst war der Wolf in ganz Europa verbreitet und das häufigste Landsäugetier. Sein ursprünglicher Lebensraum wurde inzwischen vom Menschen in Beschlag benommen.

In vielen Teilen Europas jagte man den Wolf bis zur Ausrottung. 1904 starb der letzte Wolf in Deutschland. Seit dem Jahr 2000 ist er wieder da. Und die Population wächst rapide, heute sind es fast 60 Rudel – mehrere Hundert Tiere. In wenigen Jahren könnten es sogar Tausende sein, schätzen Experten. Denn der Wolf ist streng geschützt und muss deshalb keine Feinde fürchten. In seinen angestammten Revieren findet er ausreichend Platz, Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten für die Aufzucht der Welpen.

Aber der Wolf kommt nach über 100 Jahren Abwesenheit in völlig veränderte Gegenden zurück: in dicht besiedeltes Kulturland. Sein Erscheinen weckt Urängste und sorgt für Konflikte. Die Wolfsrisse von Nutztieren werden zahlreicher. Warum man den Wolf dennoch schützen soll, lässt sich nur schwer vermitteln. Hinzu kommt die Angst, er könnte auch vermehrt in menschliche Siedlungen vorstoßen. Dabei ist die angeborene Scheu des Tieres vor dem Menschen groß. Er überwindet sie nur dann, wenn der Hunger zu stark ist. Das Tier nutzt dann das Nahrungsangebot, geht dann aber wieder schnell auf Distanz. Ein letztes Risiko lässt sich natürlich nie ausschließen. Doch für das Gleichgewicht unserer Landschaften ist der Wolf eine Bereicherung.