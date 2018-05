Die Subjektivität der Zeit

Weniger emotionale Erlebnisse hingegen geraten schnell in Vergessenheit. Rückblickend erscheinen uns die Kinder- und Jugendjahre besonders lang, da viel mehr und intensivere Erinnerungen aus dieser Zeit in unserem Gedächtnis gespeichert bleiben als aus all den Jahren danach. Denn schließlich erinnern wir uns immer wieder gern an die ersten freien Schwimmzüge, an das tolle Faschingsfest mit Ponyreiten und natürlich die Sommerferien, die damals ja ewig dauerten.