Die süßeste Versuchung

Grafik: Monoamine aktivieren Nervenzellen Text 1 Quelle: ZDF



Schokolade enthält winzige Spuren von so genannten Monoaminen, die auch in Rauschmitteln stecken. Verteilen sich die Monoamine in unseren Blutgefäßen, können sie durch die Bluthirnschranke bis ins Gehirn gelangen und dort die Nervenzellen aktivieren. Sie wirken dann wie ein Wachmacher. Allerdings hat dieser süße Glücksbringer einen entscheidenden Haken. Die Monoamine kommen nur in winzigen Spuren in der Schokolade vor. Um unseren Gemütszustand damit dauerhaft aufzuhellen, müssten wir tonnenweise Schokolade essen - viel mehr, als für unsere Gesundheit gut sein kann.