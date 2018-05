Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch

Mit einer Pille gegen das Altern ließe sich viel Geld verdienen. Google steigt mit seiner Tochterfirma Calico in das Geschäft ein. Die Firma betreibt Altersforschung unter anderem mithilfe von Nacktmullen. Diese Tiere leben in Afrika, in unterirdischen Gängen und werden fünfmal so alt wie vergleichbare andere Nagetiere, beispielsweise Mäuse. Sie spüren keine Schmerzen und erkranken nicht an Krebs. Das macht sie für die Altersforschung so interessant. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse und Hypothesen für ihre Besonderheit: Das enge Zusammenleben der Tiere befördere ihre Gesundheit, und ein besonderer Stoff, der für die faltige und elastische Haut verantwortlich sei, könne die Bildung von Tumoren verhindern. Die Forscher sehen im Vergleich von Nacktmull und Mensch eine große Chance, das Altern besser zu verstehen.