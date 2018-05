Unser Gehirn belohnt uns für neue Infos mit dem Glückshormon Dopamin.

Die neue digitale Welt bedeutet auch eine Revolution unseres Wissens. Noch nie war Wissen für alle jederzeit und so unmittelbar verfügbar. Es muss sich niemand mehr etwas merken. Ob die ständige Verfügbarkeit von Wissen zur digitalen Demenz führt, wie mancher Experte prognostiziert, ist unter Wissenschaftlern heiß umstritten. Noch vor etwa 100 Jahren hätte das im Gedächtnis gespeicherte Wissen einen höheren Stellenwert gehabt, so ein Argument. Große Denker wie Albert Einstein hätten noch viel mehr im Kopf behalten müssen und wären erst so zu Experten geworden. Auch Albert Einstein griff auf die Arbeiten anderer zurück, damals eben in gedruckter Form. Sein Genie lag darin, sie um neue Ideen zu bereichern – so wie es große Geister seit jeher tun. Im Internet findet sich auf jede Frage schnell eine Antwort. Allein beim Online-Lexikon Wikipedia werden jeden Tag Tausende Beiträge hinzugefügt. Die sofortige Verfügbarkeit verführt jedoch zur Nachlässigkeit: Immer wenn wir auf etwas Neues stoßen, wird das limbische System, unsere älteste Hirnregion, aktiv und das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Unser Gehirn „belohnt“ uns für neue Informationen. Geben wir diesem Impuls nach, drohen wir uns zu verzetteln und zu schnell zu viele Informationen zu konsumieren.

Welche Folgen das haben kann, zeigt ein Blick in die Luftfahrt. Die ersten Flugzeuge waren technisch noch recht überschaubar. Doch die Anzahl der Instrumente wurde immer höher, bis sie in den 1960er-Jahren ein Maximum erreichte. So musste bei frühen Modellen der Concorde ein zusätzlicher Flugingenieur die Informationsflut überwachen. Heute lässt sich die Belastung der Piloten durch Messungen der Gehirnströme und der Herzfrequenz ermitteln. Im Flugsimulator muss der Pilot gleichzeitig Stromleitungen ausweichen und auf eine Maschinenstörung reagieren. Die Untersuchungen zeigen: Je mehr Informationen in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen, desto länger wird die Reaktionszeit, und desto häufiger unterlaufen selbst erfahrenen Piloten Fehler. Die Cockpits moderner Flugzeuge sind deshalb kompakter strukturiert. So fällt es den Piloten leichter, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf die „Daten-Dosis“ kommt es also an. Das gilt auch für unseren digitalen Alltag. Solange wir uns nicht ablenken lassen, können wir komplexe Inhalte durchdenken und langfristige Lösungen erarbeiten. Bleiben wir aufmerksam, brauchen wir uns also nicht vor der digitalen Demenz zu fürchten. Denn Wissen ist das, was wir aus den Informationen machen.