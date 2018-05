Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur

Seit über 2000 Jahren nutzt der Mensch Sandelholz: zum Bauen, Schnitzen, in der Medizin und als Räucherwerk. Sandelholz verströmt einen einzigartigen warmwürzigen Duft, weshalb es so beliebt ist in der Parfümindustrie. Zudem harmoniert es mit den Düften vieler Stoffe und macht so immer neue Kreationen möglich. Sandelholzöl ist eine so genannte Basisnote: Es fixiert das Parfüm gut auf der Haut und es duftet sehr lange. Früher waren Sandelholzbäume von den Inseln im Pazifik bis nach Indien weit verbreitet. Heute sind sie vom Aussterben bedroht. Inzwischen steht die in Indien wachsende Art auf der Roten Liste. Doch noch immer gelangt ihr Holz über illegale Wege auf den Weltmarkt. Das Schwinden der Bäume ist unaufhaltsam. Hoffnung kommt aus Neukaledonien, einer Inselgruppe östlich von Australien. Eine Gruppe der Kanak, der neukaledonischen Ureinwohner, will das Sandelholz wiederaufleben lassen. Doch die Bäume sind anspruchsvoll. Sie sind Halbschmarotzer. Die Pflanzen betreiben Photosynthese, können aber nicht selbst Nährstoffe und Wasser aus dem Boden ziehen. Deshalb „zapfen“ sie mit ihren Wurzeln eine Wirtspflanze an und saugen heraus, was sie brauchen. Damit der Sandelholzbaum nachhaltig gedeihen kann, suchen die Einheimischen nach geeigneten Plätzen in den Wäldern. Nach dem Anpflanzen hegen die Manak ihre Schützlinge weiter. Sie versuchen, Raubbau zu verhindern. Denn im Innern der Bäume lockt das Sandelholzöl, und das weckt Begehrlichkeiten. Inzwischen unterstützt die Parfümindustrie die Kanak. Ein Zeichen, dass das was wir begehren, auch der Ausrottung entgehen kann.