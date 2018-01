Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und verderben

Nicht nur die Schneemengen, auch die Ansprüche der Skifahrer haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Quelle: ap

Wassermangel in den AlpenWer heute im Wintersportgeschäft überleben will, muss Schneemangel mit Kunstschnee ausgleichen. So zumindest das Hauptargument der Skiorte gegenüber der Öffentlichkeit. Doch auch in sehr hoch gelegenen - eigentlich schneesicheren - Skigebieten werden aufwändige Beschneiungsanlagen installiert. Denn: Für Pistenbetreiber muss Schnee vor allem kompakt, haltbar und mit Pistenraupen gut zu verarbeiten sein. Und da haben Eisklümpchen von Schneekanonen vor natürlichen Schneeflocken große Vorteile.

Über Rohre im Boden muss jede Schneekanone mit Wasser versorgt werden. Das Wasser kommt aus künstlichen Speicherseen, die nach der Skisaison wieder für den nächsten Winter aufgefüllt werden müssen. Hauptsächlich mit Schmelzwasser aus den Bergen. Der rasant steigende Wasserbedarf trifft auf einen steten Rückgang an Schneefall in den Alpen. Nach neuesten Prognosen werden in den Ostalpen in 50 Jahren alle Gletscher verschwunden sein und damit wichtige Wasserreservoirs. Die Folge? Ohne einen Bewusstseinswandel droht schon mittelfristig Trockenheit in einigen Alpenregionen.