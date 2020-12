Fake oder Fakt: Wie die Wahrheit unter die Räder kommt

Dieser Effekt ist häufig zu beobachten und tritt nicht nur bei der Angst vor Chemtrails auf. Auch in der Coronakrise haben Menschen Angst. Eine Strategie der Betroffenen ist in diesem Fall die Leugnung des Risikos. In der Folge nehmen Betroffene nur Meldungen wahr, die diese Leugnung plausibel machen. Der Effekt wird „Confirmation Bias“ genannt: Informationen werden so ausgewählt, dass sie ins einmal gefestigte Weltbild passen. In Bezug auf Covid-19 werden dann beispielsweise Meldungen, die das Virus mit einem herkömmlichen Grippevirus gleichsetzen, eher wahrgenommen als alle anderen. Passende Posts in sozialen Medien verstärken diese Wirkung: Für verunsicherte Menschen scheinen sie zu „beweisen“, dass eine verschwörerische Elite die Kontrolle im Staat übernimmt. Indem diese Menschen die Fakten leugnen, können sie daran glauben, dass die Regierung die Bedrohung aufbauscht, um ihre Macht zu stärken. So festigt sich selbst ein fragwürdiges Weltbild – und das verleiht Sicherheit. Auch und gerade in Krisenzeiten – wie der Coronakrise.