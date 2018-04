Das Studium der Physik schloss Harald Lesch 1987mit der Promotion in Bonn ab. Von 1988 bis 1991 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landessternwarte Königstuhl in Heidelberg. Nach einer Gastprofessur in Toronto hat er 1994 in Bonn habilitiert. Seit 1995 ist er Professor für theoretische Astrophysik am Institut für Astronomie und Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Außerdem unterrichtet er Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Zu seinen Hauptforschungsgebieten gehören kosmische Plasmaphysik, Schwarze Löcher und Neutronensterne.

Der mit zahlreichen Auszeichnungen dekorierte Physiker ist in verschiedenen Fernsehsendungen wie zum Beispiel "alpha centauri", "Alpha bis Omega". Seit August 2007 strahlt BR-alpha wöchentlich die 16-teilige Sendung "Die 4 Elemente" aus, die sich mit der Beschaffenheit der Welt auseinandersetzt. Dabei richtet sich sein Interesse nicht nur auf die naturwissenschaftlichen Aspekte, sondern auch auf die kulturhistorischen Dimensionen. Ab 3. September erklärt er nun auch den ZDF-Zuschauern naturwissenschaftliche Phänomene auf anschauliche Weise.