Auf Droge: Die Sucht in uns

Früher glaubten Forscher, dass die Lust am wohligen Rausch eine rein menschliche Sehnsucht sei und auch nur beim Menschen zu einer Sucht führen könne. Beobachtungen bei Tieren führen Wissenschaftler aber auf eine ganz andere Spur. Ihr Studienobjekt ist Drosophila, die Fruchtfliege. In einem Labor in Kalifornien starten Forscher ein ausgetüfteltes Experiment: Im ersten Schritt bieten sie den Fliegen die Auswahl zwischen Zuckerwasser und Zuckerwasser mit Alkohol an. Alle Fliegen wählen die alkoholfreie Zuckerlösung