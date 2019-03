Als Kolumbus die Neue Welt entdeckt, bevölkern bereits etwa 100 Millionen Menschen den amerikanischen Kontinent. Eine Waldfläche größer als Deutschland musste bereits ihren Anbauflächen weichen. Kolumbus beendet ungewollt diese Entwicklung: Kriege und eingeschleppte Krankheiten raffen 90 Prozent der einheimischen Bevölkerung dahin. In den folgenden 100 Jahren können sich die Urwälder die einst gerodeten Flächen zurückholen. Bis zu 17 Milliarden Tonnen CO2 haben sie gebunden, so Schätzungen.



Zur gleichen Zeit fallen in der Alten Welt die Temperaturen. Die kleine Eiszeit nimmt Europa fest in ihren Griff. Eine Ursache sehen Forscher in der Entwicklung in Amerika - wo sich die Natur die kultivierten Flächen zurückerobert hat. Massive Aufforstung könnte also sogar das Klima unser Erde beeinflussen.