Wolf im Schafspelz?

Wie gerne würden wir das wahre ICH unseres Gegenübers anhand von Äußerlichkeiten erkennen können. Bereits in der Antike beschäftige Gelehrte, woran ein schlechter Charakter zu erkennen sei. Aristoteles suchte in der Physiognomie von Menschen nach Ähnlichkeiten mit Tieren. Er schlussfolgerte, dass die äußeren Ähnlichkeiten auch Ähnlichkeiten im Charakter offenbarten. So verrieten etwa kleine Ohren - wie die des diebischen Affen ­­- auch einen Menschen als potenziellen Dieb.Über Jahrhunderte hinweg entwickelte sich die Vorstellung vom geborenen Verbrecher weiter. Immanuel Kant war überzeugt, dass der Mensch von Natur aus einen Hang zum Bösen hat. Durch die Auffassung vom „angeborenen Bösen“ entstand eine Vielzahl von pseudowissenschaftlichen Theorien und Methoden, um das Schlechte zu identifizieren. Einige Forscher waren überzeugt, der Schädel sei in Regionen unterteilt, die die Eigenschaften des Menschen widerspiegelten. Fähigkeiten und Charakterzüge – gute wie schlechte - seien in verschiedenen Gehirnregionen angesiedelt, die man sogar äußerlich ertasten könne. Somit lag der Versuch nahe, „schlechte Eigenschaften“ durch gezielte Eingriffe zu eliminieren …