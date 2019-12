Jagen für den Artenschutz

Derzeit leben etwa 500 Wölfe in Deutschland. Obwohl sie durch mehrere Gesetze streng geschützt sind, werden Wölfe immer wieder gewildert. In allen Fällen, bei denen Munition nachgewiesen werden konnte, handelte es sich um Jagdmunition. In diesen Fällen sind die Jäger eindeutig keine Artenschützer. Aber auch jenseits von strafbarem Fehlverhalten – wissenschaftlich ist der Zusammenhang zwischen Jagd und Artenschutz ebenfalls nicht einfach zu klären.