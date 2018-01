Vorsicht Natur!

Kugelblitze bestehen aus sehr heißem Gas.

Schon vor Jahrhunderten beschrieben Menschen feurige Bälle, die durch Häuser rollen. Die scheinbar schwerelos schwebenden Kugeln sollen sogar Mauern durchdringen und dann sekundenlang ihr Unwesen treiben, bevor sie spurlos verschwinden. Berichte von Kugelblitzen regen die Fantasie an: Ist dieses geheimnisvolle Phänomen nun Wirklichkeit, oder gehört es in das Reich der Legenden?

Erst vor wenigen Jahren gelang es Forschern Kugelblitze im Labor herzustellen und damit nachzuweisen, dass sie tatsächlich ein physikalisches Phänomen sind. In Berlin führten Physiker folgenden Versuch durch: Durch eine zwischen Wasser und einem isolierten Tropfen angelegte Spannung leitet die Luft knapp über der Wasseroberfläche plötzlich Strom. In kürzester Zeit fließt so viel Strom in den Tropfen, dass er schlagartig zu einer fußballgroßen Kugel verdampft. Zwar besteht sie nur etwa drei Zehntelsekunden, doch die Größe ähnelt tatsächlich den beschriebenen Kugelblitzen. So ähnlich stellt man sich die Entstehung auch in der Natur vor: Schlägt ein Blitz in eine Pfütze, könnte ein Tropfen zum Kugelblitz werden. Wie der dann viele Sekunden lang leuchten kann, bleibt allerdings ein Rätsel.