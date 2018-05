Hat Wasser ein Gedächtnis?

1988 macht der renommierte französische Wissenschaftler Jacque Benveniste mit einem Experiment Schlagzeilen. Er ist Allergiespezialist und untersucht Allergene, die an Blutzellen andocken. Kommt es zu einer Allergie, lassen sich die Zellen nicht mehr blau färben. Je weniger blaue Zellen also in den Proben, desto stärker ist die allergische Reaktion. Nun wird ein Allergen verdünnt – in der Homöopathie würde man sagen, es wird potenziert. Die Lösung ist letztlich reines Wasser.