Die Heilkraft der Wunder

In der Hoffnung auf Heilung pilgern viele Kranke nach Lourdes.

Anfang der 1960er Jahre erkannten Ärzte bei dem Südtiroler Vittorio Micheli einen Tumor im Hüftbereich. Die Chancen auf Heilung waren gleich Null. Nach einer Pilgerreise nach Lourdes, in den französischen Pyrenäen, verbesserte sich der Gesundheitszustand von Vittorio Micheli rapide. Die Presse feierte seine Genesung als Wunder. Schon bald konnte er zum ersten Mal seit Monaten wieder auf eigenen Beinen stehen. Doch was macht Lourdes so besonders?

Seit mehr als 150 Jahren strömen Menschen dorthin. Derzeit bis zu sechs Millionen jährlich. Etwa 7.000 Heilungen hat man in Lourdes inzwischen verzeichnet. Alles Wunderheilungen? Um das zu prüfen, hat die katholische Kirche eigens ein Büro für medizinische Bestandsaufnahmen eingerichtet, in dem ein internationales Komitee die Fälle untersucht. Erst dann erkennt, nach weiteren Prüfungen, die katholische Kirche ein Wunder als solches an. Die wichtigste Bedingung ist, dass die Heilung außergewöhnlich und unvorhersehbar war und in direktem Zusammenhang mit Lourdes steht, sowie dass die Genesung dauerhaft ist. Wie im Fall von Vittorio Micheli. Als er 1963 nach Lourdes kam, hatten ihn seine Ärzte aufgegeben. Eine Röntgenaufnahme aus der Zeit vor seinem Lourdes-Besuch zeigt deutlich ein Sarkom, einen bösartigen Tumor, der den Hüftknochen zerstörte. Auf einer Aufnahme nur einige Monate nach Vittorio Michelis Pilgerreise ist klar zu erkennen, dass sich der Tumor zurückgebildet hat. Der Knochen hatte sich sogar regeneriert. Vittorio Micheli war genesen. Bis heute kam der Tumor nicht zurück. Vittorio Michelis Heilung ist das 63. von der katholischen Kirche anerkannte Wunder. Von insgesamt 69, die in Lourdes passiert sind.