Hirngespinste

Um den Mond, unseren Gefährten am Himmel, ranken sich unzählige Mythen und Legenden. Manchmal erscheint er besonders groß am Horizont, beinahe zum Greifen nah. Die so genannte Mondtäuschung versuchten bereits die alten Griechen zu erklären. Der Philosoph und Naturforscher Aristoteles ging davon aus, dass die Atmosphäre wie eine Art Lupe wirke, was sich besonders dann zeige, wenn der Mond nahe über dem Horizont steht. Eine Deutung, die sich bis heute hartnäckig hält. Sie ist jedoch falsch. Betrachtet man den Mond in verschiedenen Positionen am Himmel und misst den Durchmesser, so zeigt sich: Er ist immer gleich groß, denn der Beobachtungswinkel bleibt gleich. Aristoteles’ Erklärungsversuch löst das Rätsel also nicht.