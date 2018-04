Die Impf-Lüge

Im 18. Jahrhundert starb in Europa etwa jeder vierte Pockeninfizierte, bei den Kindern waren es sogar mehr als 80 Prozent. In Europa kannte niemand ein Mittel gegen die Plage. Anders im fernen Orient – im Harem am Sultanspalast in Konstantinopel. Besonders begehrt waren beim Sultan Frauen aus dem Kaukasus. Neben ihrer Schönheit brachten sie auch noch Wissen über uralte Heilmethoden mit: die Pockenimpfung. Der Sultan setzte das Verfahren im gesamten Reich ein. Dabei wurde Pocken-Eiter von Erkrankten in die Haut von Gesunden übertragen. Die so Infizierten waren nun vor einer Ansteckung mit Pocken geschützt. Der Traum von einer Welt ohne Pocken rückte dann aber erst 200 Jahre später in greifbare Nähe.