Interview mit Pavan Sukhdev

Sukhdev: Investitionen in den Erhalt und das Management von Ökosystemdienstleistungen, wie zum Beispiel sauberes Wasser, der Kohlenstoffspeicherfunktion, der Nutzung medizinischer Pflanzen oder sanftem Tourismus werden bereits jetzt nach dem Motto "Use it or lose it" investiert. TEEB stellt den klassischen Naturschutz dabei nicht in Frage. Wir erstellen sogar neue Argumente für den Naturschutz. Es geht uns zunächst einmal darum, die Wertschätzung für die Natur und ihre Leistungen zu erhöhen.