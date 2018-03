Manchmal bedrohen Invasionen fremder Tiere und Pflanzen nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch uns Menschen. In Amerika verlieren Familien ihr Zuhause an chinesische Termiten. In Afrika zerstören Wasserpflanzen die Lebensgrundlage ganzer Gemeinden und sind Brutstätte für gefährliche Krankheiten. Wissenschaftler erproben neue Strategien, die Plagen unter Kontrolle zu bringen. Was kann die Forschung der Mobilmachung auf breiter Front entgegensetzen? "Abenteuer Forschung" zeigt überraschende Einblicke in eine Welt im Wandel.