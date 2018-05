Fleischeslust – Genuss ohne Reue?

Die Wissenschaftler untersuchen auch, was im Vormagen der Rinder geschieht. Saft aus dem Pansen enthält Hunderte verschiedene Mikroorganismen wie Pilze, Einzeller und Bakterien. Selbst bei gleichem Futter variiert von Kuh zu Kuh erstaunlicherweise die Zusammensetzung der Pansenflora. Auch die methanbildenden Mikroorganismen sind individuell verschieden, was den unterschiedlichen Methanausstoß erklärt. Was würde passieren, wenn man die Mikroflora einer Kuh, die vergleichsweise wenig Methan ausstößt, auf eine andere überträgt? In einem Versuch tauschten Forscher den Panseninhalt von zwei Kühen aus. Doch bereits innerhalb weniger Wochen verwandelte sich die Mikroflora wieder in den Ursprungszustand. Es scheint Wechselwirkungen zwischen jeder Kuh und ihren individuellen Mikroorganismen zu geben. Offensichtlich spielt die Genetik der Tiere eine entscheidende Rolle für die Mikroflora und damit auch für die Methanproduktion. Schon jetzt fließen die Erkenntnisse über die Wechselwirkung von Genen und Verdauungssystem in die moderne Rinderzucht mit ein.

