Kampf um Sand

Sand ist Bestandteil von allen möglichen Gebrauchsgegenständen wie Wasch- und Reinigungsmitteln, Kosmetika, Computern und Handys. Er verbirgt sich auch in Flugzeugen im Kunststoff, im Leichtmetallrumpf, in den Triebwerken, in Farben und sogar in Reifen. Und Sand benötigt man vor allem im Baugewerbe. Die Branche boomt weltweit. Besonders gefragt ist Sand dort, wo die Wirtschaft wächst, neues Land und Infrastruktur erschlossen wird und mehr Wohnraum für die wachsende Bevölkerung benötigt wird. Sand ist somit zu einem kostbaren Wirtschaftsgut geworden und illegaler Sandabbau zu einem Milliardengeschäft. Ein paar Beispiele: In Mexiko wird nachts mit Lastwägen Sand von Stränden geplündert, in Indien in einem Flussbett unerlaubt Sand abgebaut und in Afrika tauchen Männer viele Meter tief, oft unter lebensgefährlichen Bedingungen, um eimerweise Sand zu schürfen. Mit Sand lässt sich mittlerweile viel Geld verdienen.