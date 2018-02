Kampf ums Wasser

40 Prozent des in Amman benötigten Wassers stammt aus dem Jarmuk und aus dem See Genezareth, der vom Jordan gespeist wird. Eine weitaus größere Wassermenge entnimmt Israel aus dem See Genezareth. Ungefähr 500 Millionen Kubikmeter pro Jahr werden durch ein Kanal- und Leitungssystem in die Küstenregion und bis in die Wüste Negev umgeleitet. Israels Wasserbedarf ist enorm. Zum einen regnet es weniger und zum anderen steigt der Bedarf durch beständiges Bevölkerungswachstum weiter an.