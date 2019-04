Klicken wir uns blöd?

Computer sind leistungsfähiger denn je; Speicherplatz kostet so gut wie nichts mehr. Unsere Daten können im großen Stil gespeichert, kombiniert und ausgewertet werden. Ist das das Ende von Datenschutz und Privatsphäre? Droht uns die totale Überwachung?



Auf Schritt und Tritt werden wir ausspioniert: Welche Geschäfte wir machen, wann wir zu Hause sind, mit wem wir Kontakt halten. Früher war das extrem aufwändig, heute geht es vollautomatisch. Wir drohen, zum gläsernen Menschen zu werden.



Noch benutzen Google und Facebook unsere Daten ausschließlich, um die Bannerwerbung auf ihren Seiten besser auf uns zuzuschreiben. Aber es gibt bereits Überlegungen, unsere Daten auch an Dritte weiterzugeben – "Big Brother is watching you".

Bildquelle: imago