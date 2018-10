Der Klima-Lügen-Check

Über Satelliten werden Eismassen auf der Erdoberfläche vermessen. Auf diese Weise haben französische Forscher 2012 am Rande des Himalaya entdeckt, dass im Karakorum-Gebirge Gletscher zu Beginn dieses Jahrhunderts nachweislich an Masse zugelegt haben. Die Erklärung der Forscher ist plausibel: Mit jedem Grad plus nimmt der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre um sieben Prozent zu. Mehr Wasserdampf führt zu mehr Niederschlag, der oberhalb der Nullgradgrenze als Schnee niedergeht. Die Gletscher wachsen also nicht trotz – sondern wegen der globalen Erwärmung. Solange ein Gletscher über der Nullgradgrenze liegt, kann er durch Schneefälle wachsen. Wird es wärmer, und klettert dadurch die Nullgradgrenze weiter nach oben, schmilzt er.