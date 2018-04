Klüger durch Hirndoping

Es ist ein Menschheitstraum: eine Pille einwerfen und mühelos zum Überflieger werden. In dem amerikanischen Triller "Ohne Limit" geht es genau um so ein Wundermittel, das schlau und erfolgreich macht. Doch diese Vision scheint schon Realität zu werden. Am deutlichsten zeigt sich der Trend in den USA: An manchen Elite-Universitäten schlucken hier schon bis zu 25 Prozent der Studenten Psychopharmaka, um ihren Geist zu Höchstleitungen zu pushen.