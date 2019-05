K.o. durch KI? Keine Angst vor schlauen Maschinen

Forscher wollen der Künstlichen Intelligenz einen Körper geben. Intelligente Roboter sollen sich in ihrer Umwelt frei bewegen und so dem Menschen unangenehme oder gefährliche Arbeiten abnehmen können. Doch ist es wünschenswert, einem Computer derartig viel Kontrolle, womöglich die Kontrolle über Leben und Tod, zu geben? Wie verhält sich ein solches System in moralischen Grenzsituationen? Die Algorithmen sind nicht einsehbar, niemand weiß, wie die Künstliche Intelligenz zu Entscheidungen kommt.