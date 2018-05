Lebenselixier mit Killerpotenzial

Diese von den grünen Gewächsen produzierte Biomasse - rund 100 Milliarden Tonnen pro Jahr auf der Erde - ist der universelle Energieträger für alle anderen Lebewesen. Wer nicht selbst aus Kohlendioxid Biomasse herstellen kann, nimmt Nährstoffe aus Biomasse auf und setzt Kohlendioxid frei. Der ewige Kreislauf dieses besonderen Gases ist so der Motor für alle Lebensprozesse auf der Erde.





Das farb- und geruchlose Molekül ist sehr stabil, das heißt chemisch eher träge, und kommt deshalb auf der Erde relativ häufig vor. Die Luft, die wir atmen, enthält durchschnittlich 0,03 Prozent Kohlendioxid, jeder Mensch atmet jährlich etwa 350 Kilogramm davon aus. Das meiste CO2 liegt jedoch in gebundener Form vor: in carbonathaltigen Gesteinen und gelöst in den Ozeanen. Aber wie viel davon verträgt ein Planet? Ab wann wird das Lebenselixier zum Gift? Das richtige Maß liegt wie so oft in der Mitte - das gilt auch im kleinen Maßstab. In höherer Konzentration, ab etwa acht Prozent, ist Kohlendioxid für den Menschen und die meisten Tiere tödlich.